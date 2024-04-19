نياتشو: دوالا يسير بخطوات ثابتة نحو لقب بطولة أفريقيا للطائرة

أكد نياتشو المدير الفني لفريق ميناء دوالا الكاميروني أن فريقه يسير بخطوات ثابتة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ‏ضيافة النادي الأهلي، بعد تحقيق الفوز على فريق جسجارا الرواندي بنتيجة3-2، ضمن منافسات دور المجموعات وأن هدفهم هو ‏التتويج باللقب الإفريقي‎.



وأضاف: بدأنا البطولة بشكل جيد، ونعمل بكل قوة من أجل الفوز بباقي المباريات والتتويج بالبطولة، وثقتي كبيرة في عناصر ‏الفريق لحصد اللقب.‏

وشدد على أن المباريات القادمة سوف تشهد صعوبات أكبر، خاصة إن الفرق التي اقتربت من حسم التأهل للدور التالي تملك ‏عناصر مميزة في كل الخطوط، ولديها حظوظ كبيرة في المنافسة على اللقب.‏