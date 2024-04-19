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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نياتشو: دوالا يسير بخطوات ثابتة نحو لقب بطولة أفريقيا للطائرة

نياتشو المدير الفني
نياتشو المدير الفني لفريق ميناء دوالا الكاميروني

أكد نياتشو المدير الفني لفريق ميناء دوالا الكاميروني أن فريقه يسير بخطوات ثابتة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ‏ضيافة النادي الأهلي، بعد تحقيق الفوز على فريق جسجارا الرواندي بنتيجة3-2، ضمن منافسات دور المجموعات وأن هدفهم هو ‏التتويج باللقب الإفريقي‎.

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وأضاف: بدأنا البطولة بشكل جيد، ونعمل بكل قوة من أجل الفوز بباقي المباريات والتتويج بالبطولة، وثقتي كبيرة في عناصر ‏الفريق لحصد اللقب.‏
وشدد على أن المباريات القادمة سوف تشهد صعوبات أكبر، خاصة إن الفرق التي اقتربت من حسم التأهل للدور التالي تملك ‏عناصر مميزة في كل الخطوط، ولديها حظوظ كبيرة في المنافسة على اللقب.‏

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