فرح الديباني نجمة احتفالية سان شارل بمكتبة الإسكندرية

أقام مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حفلًا موسيقيًا بمناسبة مرور 140 عامًا على إنشاء مدرسة "سان شارل بورومي" الألمانية بالإسكندرية، وذلك أمس بالمسرح الكبير بقاعة مؤتمرات المكتبة.

قام بآحياء الحفل خريجة المدرسة مغنية الأوبرا المصرية العالمية فرح الديباني بمصاحبة أوركسترا، وأوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية، وكورال، وأوركسترا مدرسة سان شارل. ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من مقطوعات الأوبرا العالمية والأغاني المصرية، ويأتي الحفل تحت قيادة المايسترو الألماني هيرالد سيمون.

يذكر أن فرح الديباني هي مغنية أوبرالية مصرية ميزو سوبرانو، تعد أول مغنية مصرية تنضم إلى أكاديمية أوبرا باريس عام 2016 من مواليد محافظة الاسكندرية فى ١٢ فبراير ١٩٨٩وقد حصلت على جائزة "المرأة العربية لعام 2024" في حفل أقُيم بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك لجهودها في مجال التبادل الثقافي.

كما حصلت فرح على العديد من التكريمات والجوائز حيث كرمت كُرمت من قبل الرئيس المصري في منتدى شباب العالم (2021)، كما منحتها السفارة الفرنسية في القاهرة وسام الاداب والفنون الفرنسى برتبة فارس كما حصلت على الجائزة الثالثة في مسابقة جوليو بيروتي الدولية للغناء عام 2013 ولقب أفضل موهبة أوبرالية شابة في مجلة أوبرنفلت وجائزة مهرجان كامروبر شلوس رانسبرج عام 2017 وجائزة «مؤسسة فاجنر» 2018.

وفي عام 2021، دُعيت للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس منظمة اليونسكو حيث غنت «وحيات قلبي وأفراحو» للعندليب الاسمر الفنان الراحل الحليم حافظ في 24 أبريل 2022 وشاركت في حفل فوز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية حيث أدت فرح الديباني النشيد الوطنى الفرنسى بطريقة أبهرت الحضور وجذبت اهتمام الإعلام

كما تم أختيارها من قبل الرئاسة الفرنسية لأداء النشيد الوطنى الفرنسى قبل إنطلاق مباراة نهائى كأس العالم ٢٠٢٣و كان بين منتخبي فرنسا والأرجنتين

فى المقابل تعد المدرسة الألمانية للقديس سان شارل بورومي بالإسكندرية ‏ هي مدرسة ألمانية تقع بمدينة الإسكندرية، جمهورية مصر العربية وهى مدرسة من ضمن ثلاث مدارس ألمانية في مصر. وتستمد المدرسة سمعة طيبة تمتد لأكثر من 130 عاما بالأسكندرية

وقد أقتصر الحفل على ضيوف المدرسة الالمانية سان شارل بورومى