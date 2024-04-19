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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الشرطة الرواندي يشيد بتنظيم الأهلي لبطولة افريقيا للطائرة

موسمني فيريد
موسمني فيريد

عبر موسمني فيريد، المدير الفني لنادي الشرطة الرواندي عن سعادته بالنتائج التي يحققها فريقه خلال منافسات دور المجموعات ‏لبطولة إفريقيا التي تقام في ضيافة النادي الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري‎.‎

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تعرف على مباريات اليوم في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة


وأكد المدرب الرواندي أنه عقد محاضرة مع لاعبيه للحديث عن أخطاء المباريات الماضية ودراسة نقاط قوة وضعف الفرق ‏المنافسة، وطلب منهم التركيز في المباراة وتفادي الأخطاء وتحقيق أفضل ما يمكن‎.‎
وأشار إلى أنه يسعى خلال المباريات المقبلة لإشراك جميع اللاعبين لتجنب الإرهاق وتجهيزهم للأدوار الإقصائية المقبلة‎.‎
واختتم فيريد حديثه قائلا: البطولة رائعة وأكثر تنظيما، ونسعى لتحقيق اللقب، ونقدم بالشكر للاتحاد الإفريقي والمسؤولين في النادي ‏الأهلي على التنظيم المميز.‏

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