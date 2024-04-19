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الجمعة 19 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعرف على مباريات اليوم في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

بطولة افريقيا للكرة
بطولة افريقيا للكرة الطائرة

تتواصل منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال والتي يستضيفها النادي الأهلي لليوم السادس على التوالي، حيث تختتم اليوم الجمعة مباريات مرحلة المجموعات.

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بطولة أفريقيا للطائرة .. الفتح المغربي ينتصر على جرين تيم الكونغولي

ويشهد اليوم 3 مباريات على النحو التالي: 

تنطلق منافسات اليوم بمواجهة قوية بين فريقي أسبوار الكونغولي وروكينزو البوروندي في تمام الساعة الواحدة ظهراً، ثم تلعب ثاني المباريات في الثالثة عصر اليوم والتي تجمع فريقي الأسمنت الأثيوبي والعدالة الكيني.

وتختتم مباريات اليوم بمباراة جرين بافالوز الزامبي وجارد الكونغولي والتي تنطلق في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد حسن تأهله للدور ثمن النهائي بالبطولة مساء أمس الخميس عقب فوزه على الأسهم الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

فاز «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-10، ثم واصل الفريق أداءه القوي ليحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-12، ثم حسم الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-17.

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