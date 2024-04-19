تفاصيل انطلاق الموسم السادس من نجوم المسرح الجامعي (فيديو)

كشف الدكتور وليد قانونش، رئيس الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية، تفاصيل انطلاق الموسم السادس من نجوم المسرح الجامعي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الجمعة، أن مواسم نجوم المسرح الجامعي فرصة كبيرة لاكتشاف المواهب الفنية وكبار الفنانين في مصر أغلبهم بدأوا حياتهم ومشوارهم الفني من المسرح الجامعي.

وأكد أنَّ الوقت الحالي يشهد انطلاق فعاليات واختبارات الموسم السادس من نجوم المسرح الجامعي، ويوجد مشاركة مصرية متميزة لمصر ببينالي فينسيا.

ترشيح أهم الفنانين

وأشار إلى أن وزارة الثقافة حرصت على ترشيح أهم الفنانين المصريين واللجنة وقع اختيارها على فنان مصري هام للغاية وهو الفنان وائل شوقي.

وعن العمل الذي جرى ترشيحه للمشاركة في بينالي فينسيا، قال إنَّ العمل بعنوان دراما 82، الذي يتناول فترة هامة في تاريخ مصر وهي فترة دخول الاحتلال الإنجليزي إلى مصر ومرحلة ثورة عرابي ومذبحة الإسكندرية والخلاف الشهير بقضية المكاري والمالطي.