مياه سوهاج تنظم ندوه توعويه لرواد الوحده الصحيه بمركز دار السلام للحفاظ على المياه

بالتعاون مع مديريه الصحه نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ندوه توعويه لرواد الوحده الصحيه بقريه اولاد الشيخ بمركز دار السلام لتوعيه المترددين على كيفيه ترشيد استهلاك المياه و تقليل المياه المهدرة وكيفيه التعامل الامثل مع شبكات الصرف الصحى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب مؤكدا ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق مع المديريات المعنية لرفع الوعي المائى و الصحي والبيئي لدي المواطنين بمختلف أعمارهم وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة .

واوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف انه بالتعاون مع مديرية الصحة شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القوافل الصحية التى نظمتها ادارة القوافل الصحية بمديرية الصحة بقريه اولاد الشيخ بمركز دار السلام لتوعية المترددين على القافلة الصحية بحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والجارى تنفيذها فى 181 قرية بمحافظة سوهاج وتشمل مشروعات مياه شرب وصرف صحي متكامل هذا بالاضافة الى تعريف المشاركين بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحي واهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه وكذلك التعريف بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة وانه وفى نهاية اللقاءات يتم دعوة المشاركين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى