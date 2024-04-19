تحذير من الإفراط في استخدام التكنولوجيا: يهدد حياة الأطفال (فيديو)

حذرت أمنية أمجد الإبياري، مؤسسة مبادرة “الجيل الجديد” لتوعية الأطفال بالأمن الرقمي، من الإفراط في استخدام التكنولوجيا لما له من مخاطر عدة على الأطفال.

وقالت خلال مداخلة عبر تقنية “زووم” مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن التكنولوجيا مثل كل الأشياء لها جوانب إيجابية، وأخرى سلبية عند إساءة استخدامها.

وأوضح، أنه يوجد سلبيات للتكنولوجيا قد تؤدي لكوارث، مثل إدمان الإنترنت والتعرض لمواد مسيئة للطفل وغير لائقة بل ويصل الضرر إلى حد فقدان المراهق، أو الطفل لحياته في الحالات شديدة الخطورة.

وأشارت إلى أن مساوئ الإنترنت تصل إلى كوارث، إذا تُرك الطفل يتمادى في التعرض لمخاطره، وسوء استخدام هذه التقنية، مضيفة: “نحرص على نشر التوعية من خلال جلسات للوالدين للتفاعل معهم، كما أنَّ المبادرة تستهدف فئتين الأطفال وأولياء الأمور والقائمين على رعاية الطفل، سواء المصريين، أو غيرهم من الجنسيات طالما مقيمين داخل مصر، كما نتواصل مع المقيمين بالخارج أونلاين”.

نصائح لاستخدام الأطفال الهواتف:

تحديد حدود الاستخدام: حدد وقتًا محددًا يمكن للأطفال استخدام الهواتف فيه يوميًا، وتأكد من أنها متوازنة مع أنشطة أخرى مثل الدراسة واللعب في الهواء الطلق.

تحديد الأنشطة المناسبة: اتفق مع الأطفال على الأنشطة المناسبة لاستخدام الهواتف، مثل القراءة، والمشاهدة التعليمية، والتواصل مع الأصدقاء والعائلة.

تحديد المواقع الآمنة: قم بتحديد المواقع الآمنة والتطبيقات التي يمكن استخدامها، وتحديث القائمة بانتظام وفقًا لعمر الطفل واهتماماته.

إشراف الوالدين: حافظ على إشراف والتواصل المستمر مع الأطفال حول استخدامهم للهواتف، وكونوا متواجدين للإجابة عن أي استفسارات، أو مشاكل قد يواجهونها.

تعليم السلوك الرقمي الآمن: قم بتعليم الأطفال حول أمان الإنترنت والسلوك الرقمي الآمن، مثل عدم مشاركة المعلومات الشخصية مع الغرباء وتجنب تحميل المحتوى غير المناسب.

التوازن والاستعداد للعواقب: علم الأطفال أن استخدام الهواتف الذكية يجب أن يكون متوازنًا مع حياتهم اليومية، وأن هناك عواقب للاستخدام المفرط مثل تأثيره على الصحة النفسية والاجتماعية.

النموذج الجيد: كونوا نموذجًا جيدًا للأطفال من خلال استخدام الهواتف الذكية بشكل متوازن ومسؤول، والابتعاد عن الاستخدام المفرط أو الأنشطة الضارة.

تنظيم النوم: حدد وقتًا لإيقاف استخدام الهواتف قبل النوم، حيث إن الشاشات قد تؤثر على نوعية النوم والراحة البدنية.