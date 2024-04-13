ألعاب رياضية وملاهي أطفال في رابع أيام عيد الفطر بالقناطر الخيرية

شهدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، في رابع أيام عيد الفطر المبارك، توافدًا اعداد كبيرًا من المواطنين، للاحتفال بالعيد، وقضاء يوم ممتع، و الأكثر في أواخر نهار اليوم السبت، وذلك في وجود انتشار أمني مكثف وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية في الميادين العامة وبجوار الحدائق، كما انتهت وزارة الرى، من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة ١٣ فدانًا .

كما انتهت من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة ٩ أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة ٦ أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة ٥ أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة ٨ أفدنة، وحديقة التوفيقى بمساحة ٣ أفدنة بمدخل مدينة القناطر، وتم رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعداداً لعيد الفطر المبارك.

كما تم تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسئولى وزارة الصحة، كما يقوم فريق عمل من مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية بأعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال فترة العيد.

وفي سياق اخر أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب ساهمت بشكل كبير في إدخال البهجة والسرور على الأطفال والشباب والمترددين على مراكز الشباب من كافة أفراد الأسرة المصرية ودعمت دور مراكز الشباب فيما تقدمه من خدمات للنشء والشباب وتحقيق الانتماء لمراكز الشباب.

وأشا إلى تنوع الأنشطة التي تضمنتها مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب والتي شملت مسرح العرائس والألعاب الترفيهية والمسابقات والهدايا التي تم توزيعها على الأطفال، وكذلك ممارسة الالعاب الترفيهية من خماسي كرة القدم و تنس الطاولة والبلياردو وفتح حمامات السباحة للمترددين ساعات مفتوحة للمترددين من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وعوامل الأمن والسلامة لضمان سلامة المترددين .

وأوضح أن عدد المترددين على مراكز الشباب بلغ اكثر من 100 الف مستفيد بمشاركة أعضاء فرق التطوع والجوالة والجوالات والنادي الثقافي للشباب في تقديم فقرات فنية للمتردين والمشاركة في إدخال البهجة والسرور على الأطفال ضمن فعاليات المبادرة التي تطلقها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بتوجيهات الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع ادارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.