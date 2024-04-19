عاجل
موعد ومكان جنازة صلاح السعدني وفاة الفنان صلاح السعدني
الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. الإجتماع الفني لمباراة مازيمبي والأهلي بدوري أبطال افريقيا

خالد بيبو وسمير عدلي
خالد بيبو وسمير عدلي

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

txt

الأهلي يستهل مشواره في بطولة أفريقيا للسلة BAL أمام أويلرز الأوغندي


وخلال الاجتماع سيتم الاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة والزي الخاص بكل فريق ومواعيد الوصول إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء.
من المقرر يحضر الاجتماع من الأهلي كل من الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق. 
ويختتم الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب تي بي مازيمبي وهو نفس الملعب الذي يستضيف مباراة الفريقين غدا.

الجريدة الورقية