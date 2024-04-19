ابن شقيق صلاح السعدني ينعيه بكلمات مؤثرة

نعى الكاتب أكرم السعدني، ابن شقيق الفنان الراحل صلاح السعدني، عمه، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أكرم السعدني، عبر صفحته قائلًا: "استغفر الله العظيم عمري ما ح اصدق انك ممكن تسيبنا يا عم صلاح كنت عم اكتر من رائع وأخ وسند.. يارب يارب ارحمه رحمه واسعه واسعده في اخرته زي ما اسعدنا طول العمر".

جنازة صلاح السعدني

تقام جنازة الفنان الكبير صلاح السعدني، بعد صلاة العصر اليوم، الجمعة، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات 6 أكتوبر.

وفاة صلاح السعدني

وكان قد رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان الكبير صلاح السعدني، عن عمر ناهز 81 عامًا.

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والصحفي أكرم السعدني، ابن أخيه، وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني ظهر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عاما.

معلومات عن الفنان صلاح السعدني



يشار إلى أن ولد الفنان الكبير صلاح السعدني، لأسرة ذات أصول ريفية، وحصل على بكالوريوس الزراعة، وهو الصديق المقرب للفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية.

والراحل شقيق الكاتب الساخر محمود السعدني. وأول أعماله كانت مسلسل «الرحيل»، عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل «الضحية»، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر، فشارك في عدة أفلام منها: الأرض، والرصاصة لا تزال في جيبي، ومدرستي الحسناء.

تميز الفنان الراحل صلاح السعدني، في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها: أرابيسك، وحلم الجنوبي، وليالي الحلمية، وعمارة يعقوبيان، ورجل في زمن العولمة.