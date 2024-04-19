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الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

انطلاق نهائيات بطولة الجمهوريه للكانوي والكياك والباراكانوي

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت صباح اليوم الجمعه نهائيات بطولة الجمهوريه للكانوي و الكياك و الباراكانوي " الحافز الرياضي " التي يقيمها الإتحاد المصري برئاسة اللواء ايمن شويته بمجري المسابقات ببحيرة ادكو بالمعديه التابعه لمحافظة البحيره ، و التي تشهد منافسات شرسه بين الأنديه و اللاعبين المشاركين في البطوله للمنافسه علي درع البطوله و الحصول علي أعلي النقاط بجانب درجات الحافز الرياضي للاعبين الأوائل في البطوله .

و تقام البطوله خلال الفتره من 17 - 20 ابريل 2024 استمرارا لخطة النشاط المحلي للإتحاد المصري للكانوي و الكياك لنشر اللعبه  و زيادة اعداد المشاركين و الممارسين لها و فتح مراكز تدريب و معسكرات في كافة المحافظات

و يشارك في البطوله حوالي 300 لاعب ولاعبه يمثلون 14 نادي من مناطق الإتحاد المختلفه بمحافظات القاهرة و الإسكندريه و بورسعيد و جنوب الوادي و البحيره في سباقات 200 م ، 500 م ، 1000 م ، 5000 م لمراحل تحت 16 و 18 ناشئين و ناشئات , 23 سنه شباب و شابات ، بالإضافه إلي سباقات العمومي للسيدات و الرجال

و في إطار تعليمات الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و توجيهات د اشرف البيجرمي رئيس قطاع الرياضه ، و د محمد الكردي رئيس الاداره المركزيه للأداء الرياضي بمتابعة بطولات الحافز الرياضي بالاتحادات المختلفه و توفير الإشراف الفني لها من الوزاره لما لها من اهميه للاعبين المشاركين و طلبة الثانويه العامه و ما يعادلها ، بجانب التأكد من توفير عوامل الأمن و السلامه و التأمين الطبي الكامل ، و اوفدت ادارة التكريم و الحافز و رعاية الابطال برئاسة د محمد الدمياطي مدير عام الاداره لجنه للمتابعه و الاشراف علي البطوله طوال ايام قامتها و تمثلت في كلا من د عبد الرحمن سليمان ، د أحمد فتحي ، د مصطفي العقيلي

و تقام البطوله بحضور رئيس مجلس أدارة الإتحاد  اللواء ايمن شويته و نائب رئيس الإتحاد العميد دكتور خالد سمير و اللواء أحمد كامل عضو مجلس الإداره  و الكابتن عادل توتو رئيس نادي المعديه و الكابتن محمد مكرم مدير النادي و الكابتن شعبان محمد المدير التنفيذي للنادي و الطاقم الاداري للاتحاد أ سعيد فوزي مدير الإتحاد و د عبد الحليم عبد الناصر مدير المكتب الفني و إسلام هاني مسؤول النشاط المحلي وأحمد عبد الباسط المدير المالي و المحاسب أحمد إبراهيم

و الأنديه التي تشارك في البطوله هي اندية ( اتحاد الشرطة ، يخت الجيزة ، المقاولين العرب ، المصري للتجديف ، الكهرباء للتجديف ، المعدية  الرياضي ، البنك الاهلي ، اليخت المصري ، الصيد المصري ، البحري اليوناني ، تجديف بورسعيد ، السلام البحري ، تجديف الاقصر ، نادي اسوان ) 
و يدير البطولة الكابتن / احمد حلمي غريب  و نائب مدير البطوله / الدكتور جمال عبد القادر و يترأس حكام الإتحاد الكابتن / مصطفي بدوي و رئيس حكام البطوله ك / عصام فخري

الجريدة الورقية