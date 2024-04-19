انطلاق نهائيات بطولة الجمهوريه للكانوي والكياك والباراكانوي

انطلقت صباح اليوم الجمعه نهائيات بطولة الجمهوريه للكانوي و الكياك و الباراكانوي " الحافز الرياضي " التي يقيمها الإتحاد المصري برئاسة اللواء ايمن شويته بمجري المسابقات ببحيرة ادكو بالمعديه التابعه لمحافظة البحيره ، و التي تشهد منافسات شرسه بين الأنديه و اللاعبين المشاركين في البطوله للمنافسه علي درع البطوله و الحصول علي أعلي النقاط بجانب درجات الحافز الرياضي للاعبين الأوائل في البطوله .

و تقام البطوله خلال الفتره من 17 - 20 ابريل 2024 استمرارا لخطة النشاط المحلي للإتحاد المصري للكانوي و الكياك لنشر اللعبه و زيادة اعداد المشاركين و الممارسين لها و فتح مراكز تدريب و معسكرات في كافة المحافظات

و يشارك في البطوله حوالي 300 لاعب ولاعبه يمثلون 14 نادي من مناطق الإتحاد المختلفه بمحافظات القاهرة و الإسكندريه و بورسعيد و جنوب الوادي و البحيره في سباقات 200 م ، 500 م ، 1000 م ، 5000 م لمراحل تحت 16 و 18 ناشئين و ناشئات , 23 سنه شباب و شابات ، بالإضافه إلي سباقات العمومي للسيدات و الرجال

و في إطار تعليمات الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و توجيهات د اشرف البيجرمي رئيس قطاع الرياضه ، و د محمد الكردي رئيس الاداره المركزيه للأداء الرياضي بمتابعة بطولات الحافز الرياضي بالاتحادات المختلفه و توفير الإشراف الفني لها من الوزاره لما لها من اهميه للاعبين المشاركين و طلبة الثانويه العامه و ما يعادلها ، بجانب التأكد من توفير عوامل الأمن و السلامه و التأمين الطبي الكامل ، و اوفدت ادارة التكريم و الحافز و رعاية الابطال برئاسة د محمد الدمياطي مدير عام الاداره لجنه للمتابعه و الاشراف علي البطوله طوال ايام قامتها و تمثلت في كلا من د عبد الرحمن سليمان ، د أحمد فتحي ، د مصطفي العقيلي

و تقام البطوله بحضور رئيس مجلس أدارة الإتحاد اللواء ايمن شويته و نائب رئيس الإتحاد العميد دكتور خالد سمير و اللواء أحمد كامل عضو مجلس الإداره و الكابتن عادل توتو رئيس نادي المعديه و الكابتن محمد مكرم مدير النادي و الكابتن شعبان محمد المدير التنفيذي للنادي و الطاقم الاداري للاتحاد أ سعيد فوزي مدير الإتحاد و د عبد الحليم عبد الناصر مدير المكتب الفني و إسلام هاني مسؤول النشاط المحلي وأحمد عبد الباسط المدير المالي و المحاسب أحمد إبراهيم

و الأنديه التي تشارك في البطوله هي اندية ( اتحاد الشرطة ، يخت الجيزة ، المقاولين العرب ، المصري للتجديف ، الكهرباء للتجديف ، المعدية الرياضي ، البنك الاهلي ، اليخت المصري ، الصيد المصري ، البحري اليوناني ، تجديف بورسعيد ، السلام البحري ، تجديف الاقصر ، نادي اسوان )

و يدير البطولة الكابتن / احمد حلمي غريب و نائب مدير البطوله / الدكتور جمال عبد القادر و يترأس حكام الإتحاد الكابتن / مصطفي بدوي و رئيس حكام البطوله ك / عصام فخري