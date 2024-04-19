11 جامعة مصرية في مؤتمر البحوث الطلابية بتمريض القناة

قال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب أن التمريض يمثل أحد المهن السامية، ومن يمتهنها تقع علية مسئولية كبيرة في تحسين المستوى الصحي، الذي أضحى أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المؤتمر الطلابي البحثي تقليد نعتز به، لافتاً إلى أن كلية التمريض لها تاريخ طويل في تنظيمها.

جاء ذلك خلال افتتاحية المؤتمر الطلابي والبحثي العاشر لكلية التمريض جامعة قناة السويس والذي يشارك فيه وفود طلاب 11 كلية تمريض على مستوى جمهورية مصر العربية.

وقال أن المؤتمرات البحثية تعد بدايات ممارسة النشاط البحثي، مشيداً بالمعرض الفني والأفكار المميزة التي تم تقديمها.

وتابع موضحاً مهام مركز الدعم الأكاديمي في رعاية الطلاب (المتفوقين والموهوبين - المتعثرين - ذوي الهمم)، وتنظيم المؤتمرات الطلابية، مشيراً إلى أن المؤتمر الطلابي والبحثي العام والمنتظر عقده 6 مايو القادم سيتم إخراجه بشكل مميز ومختلف، مُعلناً مشاركة 13 جامعة من إقليم القناة وسيناء وبعض الجامعات من خارج الإقليم، وبلجنة تحكيم من الخبراء تقوم بعملها بكل حيادية، متمنياً للمؤتمر الوصول لتوصيات تشكل إضافة.

فيما أوضحت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني محاور المؤتمر التي تشمل:

. التطورات الحديثة في تكنولوجيا الرعاية رحلة التمريض في عصر الذكاء الاصطناعي.

. تحسين الرعاية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومستقبل التمريض تعليم ورعاية وبحث علمي للآثار الأخلاقية والقانونية للذكاء في التمريض.والتكنولوجيا الذكية في الممارسة التمريضية التحديات والفرص. والتمريض الرقمي كيف يعزز الذكاء الاصطناعي تقديم الرعاية الصحية؟

كما قدم الدكتور تامر شوقي كل الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم المؤتمر، مؤكداً أن للمؤتمرات الطلابية للقطاع الصحي دائما ما تشهد مشاركات متميزة من جامعات أخرى، مشيراً إلى أن جميع توصيات ومخرجات المؤتمرات الطلابية البحثية سيتم وضعها محل التنفيذ.

و أوضحت الدكتورة فريدة كامل أن المؤتمر هذا العام يأتي بعنوان ابتكارات الذكاء

الاصطناعي في التعليم التمريضي والممارسات و البحث العلمي، مُرحبة بكليات التمريض من الجامعات المصرية: جامعة الأزهر، بنها، كفر الشيخ، حلوان، دمنهور، 6 أكتوبر، بدر، سفنكس،

المعهد الفني للتمريض جامعة السويس، والمعهد الفني للتمريض جامعة قناة السويس، وطلاب البرنامج المكثف في كلية التمريض، وطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وطلاب المقاصة.

ضم المؤتمر فقرات فنية من إنشاد، وشعر، وغناء.

وأفادت الدكتورة هبة السيد أن المؤتمر ناقش 11 بحث علمي، و11 بوستر، 9 ملصق علمي، فيما شارك في المعرض الفني ثلاث جامعات، وفي دوري المعلومات 7 جامعات، في مسابقة الرسم 6 جامعات.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - قدمت الدكتورة وفاء عبد العظيم درع الكلية للدكتور محمد عبد النعيم، تقديراً لدعمه لمسيرة البحث العلمي بين الطلاب.

كما قامت بتكريم الدكتور تامر شوقي والدكتور أحمد عطيتو.