أبها يسجل رقماً سلبياً تاريخياً في الدوري السعودي

سجل فريق أبها رقماً قياسياً سلبياً في تاريخ مسابقة الدوري السعودي بعد الخسارة في مباراته الأخيرة امام نظيره الشباب بخمسة أهداف مقابل لاشئ.

وأصبح فريق أبها هو أكثر فريق يستقبل أهدافاً في موسم واحد عبر تاريخ دوري المحترفين السعودي حيث استقبلت شباكه 74 هدفاً خلال الموسم الحالي حتى الآن.

وحطم أبها الرقم القياسي المسجل بإسم فريق الحزم عندما تلقت شباكه 70 هدفاً، الا أن خسارة أبها أمام النصر بثمانية أهداف ثم خماسية الشباب لعبا الدور الأبرز في هذا الرقم السلبي.

ويحتل فريق أبها المركز 15 بجدول ترتيب مسابقة دوري روشي السعودي قبل 6 جولات من النهاية، وبفارق نقطة وحيدة عن المراكز المهددة بالهبوط لدوري يلو.