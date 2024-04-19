يحارب السرطان ويمنع الشيخوخة.. تعرف على فوائد تناول هذا الغذاء

يعد الغذاء أحد أهم العوامل التي تؤثر على صحة الجسم وأعضائه، وتوجد بعض المواد الغذائية التي لها تأثير فعال في تحسين الصحة ومحاربة الشيخوخة والأمراض.

وحول الموضوع قالت العالمة ورئيسة الجمعية الروسية لمكافحة الشيخوخة، سفيتلانا تروفيموفا: "هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى فوائد الكركم في محاربة الشيخوخة وإطالة العمر، وتؤكد خصائصه المضادة للسرطان، الكركم له تأثير مفيد على الصحة بفضل مادة الكركمين، وهي مادة نشطة بيولوجيا موجودة في تركيبه، هذه التوابل المشهورة في المطبخ الهندي والشرقي تعمل على تعزيز إنتاج هرمون السيروتونين وإبطاء عملية الشيخوخة في الجسم".

وأضافت: "الكركمين لا يقمع الخلايا السرطانية في الجسم فحسب، بل يمنع ظهور خلايا سرطانية جديدة".

وأشارت تروفيموفا إلى أن العوامل الوراثية تؤثر على صحتنا بنسبة 30-40% فقط، أما النسبة الباقية فتتحكم بها عدة عوامل منها نمط الحياة والنشاط البدني، وكذلك يلعب الغذاء دورا مهما للغاية في هذا الأمر.

وتشير العديد من الدراسات الطبية إلى أن مادة الكركمين الموجودة في الكركم لها تأثيرات عديدة على صحة الجسم، فهي تساعد على التخفيف من الالتهابات مثل التهابات المفاصل، كما تحسن صحة القلب وتحارب الخثرات في الدم، وتساعد في تسريع عملية تعافي الجروح.

من أفضل فوائد الكركم

القيمة الغذائية للكركم

تعود فوائد الكركم للجسم لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوي الكركم على:

الكربوهيدرات.

الألياف.

البروتينات.

زيوت طيارة.

الكالسيوم.

الحديد.

المغنيسيوم.

المنغنيز.

الفسفور.

الزنك.

فيتامين ب12، وفيتامين سي، وفيتامين هـ، وفيتامين أ، وفيتامين د.

الكركمين، وهي مادة مضادة للأكسدة مستخلصة من بهار الكركم تساعد على منع نمو الخلايا السرطانية.

ويحتوي كل 100 غم من الكركم على 354 سعرة حرارية.

أما عن مميزات الكركم

يعد الكركم من أكثر المكملات الغذائية فاعلية، حيث يتميز بما يلي:

يحتوي الكركم على مركبات نشطة بيولوجياً ذات خصائص طبية قوية أشهرها الكركمين الذي تعد معظم فوائد الكركم الصحية والعلاجية ناتجة عنه.

يعتبر الكركم مضاد التهاب طبيعي، حيث يقلل العديد من الجزيئات التي تلعب أدوار رئيسية في حدوث الالتهاب.

يحتوي الكركم مضادات للأكسدة تقلل من تأثير الجذور الحرة.

يرتبط الكركم بتحسين وظائف الدماغ، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض الدماغ.

يقلل الكركم من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يسبب الكركم العديد من التغييرات على المستوى الجزيئي، مما قد يساعد في تعزيز فوائد الكركم في الوقاية وربما حتى علاج السرطان.