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الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الأرصاد تعلن تحسن حالة الطقس وتحذر: الربيع يشهد تقلبات سريعة (فيديو)

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تحسن حالة الطقس ابتداء من اليوم على البلاد، مؤكدة أنّ فصل الربيع يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة وتغيرات كبيرة في حالة الجو من يوم لآخر. 

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طقس الجمعة حار نهارًا والعظمى 30 درجة بالفيوم

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طقس حار.. تعرف على درجات الحرارة بالمدن والمحافظات

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تستقر الأحوال الجوية اليوم بشكل كبير وأن تشهد البلاد تحسنا كاملا في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية. 

وأشارت إلى أن الطقس خلال فترة النهار سيكون حارا وقيم درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية أو أعلى من المعدلات بنحو درجة إلى 2 درجة. 

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال النهار من المتوقع أن تسجل 29 درجة وبالتالي سيكون الطقس حارا نهارا في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والمناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد. 

حالة الطقس ودرجات الحرارة على المدن والمحافظات 

درجة الحرارة في القاهرة .. 16 و 29

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 14 و 22

درجة الحرارة في بنها .. 16 و 29

درجة الحرارة في المنصورة .. 15 و 28

درجة الحرارة في الزقازيق .. 16 و 29

درجة الحرارة في طنطا .. 15 و 28

درجة الحرارة في دمياط .. 16 و 22

درجة الحرارة في بورسعيد .. 16 و 22

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 18 و 30

درجة الحرارة في السويس .. 16 و 31

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