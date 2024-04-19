طقس حار.. تعرف على درجات الحرارة بالمدن والمحافظات

درجات الحرارة.. أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة متوقع أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، محذرة من الشبورة المائية المستمرة حتى الثامنة صباح اليوم وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة 19-4-2024

درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة بعدد من المدن والمحافظات

درجة الحرارة في القاهرة .. 16 و 29

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 14 و 22

درجة الحرارة في بنها .. 16 و 29

درجة الحرارة في المنصورة .. 15 و 28

درجة الحرارة في الزقازيق .. 16 و 29

درجة الحرارة في طنطا .. 15 و 28

درجة الحرارة في دمياط .. 16 و 22

درجة الحرارة في بورسعيد .. 16 و 22

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 18 و 30

درجة الحرارة في السويس .. 16 و 31

درجة الحرارة في العريش .. 14 و 23

درجة الحرارة في رفح .. 14 و 23

درجة الحرارة في رأس سدر .. 20 و 32

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 و 23

درجة الحرارة في الطور .. 20 و 32

درجة الحرارة في طابا .. 18 و 30

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 22 و 34

درجة الحرارة في العلمين .. 15 و 23

درجة الحرارة في مطروح .. 16 و 21

درجة الحرارة في السلوم .. 17 و 27

درجة الحرارة في سيوة .. 18 و 29

درجة الحرارة في الغردقة .. 21 و 33

درجة الحرارة في مرسى علم .. 22 و 35

درجة الحرارة في شلاتين .. 20 و 30

درجة الحرارة في حلايب .. 22 و 28

درجة الحرارة في أبو رماد .. 22 و 28

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 23 و 27

درجة الحرارة في الفيوم .. 17 و 30

درجة الحرارة في بنى سويف .. 17 و 30

درجة الحرارة في المنيا .. 15 و 31

درجة الحرارة في أسيوط .. 16 و 31

درجة الحرارة في سوهاج .. 17 و 33

درجة الحرارة في قنا .. 20 و 36

درجة الحرارة في الأقصر .. 21 و 36

درجة الحرارة في أسوان .. 22 و 37

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 20 و 35

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 21 و 36