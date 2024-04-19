منتجات عالية الجودة بسعر تنافسي في مدارس التعليم الفني

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس التعليم الفني تقدم خدمات متميزة وإنتاج منتجات عالية الجودة تفوق مثيلتها فى السوق للمجتمع المحيط وبمقابل مادي منافس.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن منتجات مدارس التعليم الفني تأتي في إطار ضوابط القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2019 من خلال تطبيق "مشروع رأس المال الدائم".

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببذل جهودا عديدة لتقديم المزيد من التدريبات الفنية للطلاب والطالبات بمدارس التعليم الفني.

ويشارك طلاب وطالبات مدارس التعليم الفني في جميع الأنشطة الخاصة بمشروع رأس المال الدائم وتقديم الخدمات والإنتاج.

تأهيل طلاب مدارس التعليم الفني لسوق العمل

ويستهدف المشروع اكتساب طلاب التعليم الفني المزيد من الجدارات المهنية التي تؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل.

وتقوم مدارس التعليم الفني بتدوير الرواكد الخشبية والمعدنية بها للحصول على منتجات مفيدة كما فى تصنيع التخوت.

وتساهم جميع هذه الأنشطة الإنتاجية والخدمات التى يتم تنفيذها أثناء تدريب الطلاب والطالبات فى إبراز دور المدارس الفنية فى خدمة البيئة، وتحسين الصورة الذهنية للمجتمع تجاه طلاب وخريجي التعليم الفني وزيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بمدارس التعليم الفني.

كما تساهم في زيادة تدريب الطلاب بما يزيد من قدرة خريجى التعليم الفنى على المنافسة والإلتحاق بسوق العمل نظرا لما يكتسبه من الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، وإتاحة الفرصة للطلاب المشاركين في أنشطة المشروع لزيادة دخلهم.

وتساهم أيضا في تأهيل طلاب مدارس التعليم الفني المشاركين في أنشطة المشروع كرواد أعمال في المستقبل خاصة مع دراستهم لمنهج ريادة الأعمال والابتكار ضمن الخطة الدراسية، وتقديم وتوفير منتجات وخدمات ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة ومنافسة لمثيلاتها في السوق، فضلا عن زيادة دخل المعلمين والعاملين المشاركين في أنشطة المشروع.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ذلك يأتي في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعليم الفنى، وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بإكساب الطلاب والطالبات الجدارات المطلوبة فى سوق العمل سواء معارف أو مهارات فنية أو سلوكيات واتجاهات ايجابية من أجل إعداد فنيين مؤهلين للحصول على وظائف لائقة فى سوق العمل المحلى والاقليمى والدولى.