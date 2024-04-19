على خطى أشهر الشيفات| حضّري مطبق سمك كويتي

يشتهر المطبخ الكويتي بأكلات السمك الشهية التي يمكن تقديمها في العزائم والمناسبات الخاصة المختلفة، لذا فهو من أفضل الأطباق التي يسهل تحضيرها على مائدة الغداء في أوقاتك السعيدة.

ويحتوى السمك على فوائد عديدة تدفع الأمهات الي تحضيره بين حين لآخر لتفيد صحة أبنائها بأفضل مذاق على الأطلاق، فمن أبرز فوائده تعزيز صحة الأعصاب والدماغ، زيادة معدلات التركيز وتحسين الذاكرة، تعزيز صحة العظام والوقاية من بعض أمراض العظام، مثل هشاشة العظام، مصدر مهم لفيتامين د، وعدد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، مثل الفسفور.

طريقة تحضير مطبق سمك كويتي على خطى أشهر الشيفات

اليوم نقدم لكِ طريقة تحضير مطبق سمك كويتي على خطى أشهر الشيفات لتقدمي أفضل مذاق لأفراد أسرتك.

المقادير

- سمك الزبيدي : 3 حبات

- الأرز : 3 أكواب

- الماء : 5 أكواب

- عصير الليمون : 4 ملاعق كبيرة (حامض)

- الكركم : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 3 حبات (مفروم)

- القرفة : 2 عود

- مرق السمك : 2 مكعب

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الزعفران : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء عميق، تبّلي السمك بالملح، وعصير الليمون، وملعقة كبيرة من الكركم، واتركي السمك منقوعاً في التتبيلة لمدة 3 ساعات.

سخني ملعقة من الزيت النباتي في قدر عميق على النار، ثم أضيفي البصل المفروم وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي مكعبات المرق، وقلبي جيداً، ثم أضيفي الأرز وصبّي الماء فوق المكونات حتى تغمرها.

نكّهي بالزنجبيل، والملح، والزعفران، والقرفة، والهيل، والكركم المتبقي.

غطي القدر وخففي النار، واتركي المكونات حتى نضج الأرز.

سخني كمية الزيت المتبقية في مقلاة واسعة على نار متوسطة، ثم اقلي السمك المتبّل حتى يتحمر وينضج من كلا الجهتين.

اسكبي الأرز في طبق التقديم، ثم وزعي السمك على الوجه، وقدميه ساخنًا.