تعد عجينة بالبف باستري إحدى أنواع العجائن الجاهزة التي تحضر منها الحلويات الغربية المختلفة المحببه لدى الكبار والصغار، وذلك لان يمكن حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة التي تحتوي على نسبه قليلة من السكر لذلك فهي خفيفة على المعدة.

وعادةً ما تتدخل القرفة في كثيرًا من الوصفات الحلوة والحادقة نظرًا لفوائدها المتعددة وأبرزها احتوائها على مضادات الأكسدة الضرورية في وقاية الجسم من العديد من الأمراض المزمنة، ويساعد تناول القرفة بانتظام وبمعدل نصف ملعقة صغيرة يومياً في الحصول على العديد من فوائد القرفة منها تنظيم عملية الهضم، ومستوى السكر، ودعم الجهاز المناعي.

وفي السطور التالية نقدم لكِ طريقة تحضير أصابع القرفة بالبف باستري بخطوات سهلة وبسيطة في بضع دقائق.

المقادير

- عجينة البف باستيري : عبوة (مربعات)

- جبن كريمي : عبوة (مربعات ومقطع أصابع)

- القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- السكر البني : ملعقة كبيرة

- حليب مكثف محلى : نصف كوب

طريقة التحضير

ضعي قطعة من الجبن الكريمي المقطع فوق شريحة البف باستري ورشي السكر البني والقرفة.

لفي الشريحة وأغلقيها على شكل أصابع جيداً من جميع الجهات.

ضعي الأصابع في صينية الفرن وأدخليها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.

أخرجي الصينية من الفرن وضعي أصابع القرفة بطبق التقديم، ووزعي الحليب المكثف فوقها مع رشة قرفة وقدميها.