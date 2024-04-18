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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بطولة أفريقيا للطائرة .. الفتح المغربي ينتصر على جرين تيم الكونغولي

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق فريق الفتح المغربي حقق الفوز على نظيره جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3 – 0، في إطار منافسات المجموعة الأولى من البطولة الإفريقية للأندية المقامة بالأهلي حتى يوم 24 أبريل الجاري. 
 

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الفتح المغربي نجح في حسم أشواط المباراة الثلاثة لصالحه بنتائج 25 - 16 و25 - 18 و25 - 18.

وأكد برما خليل، المدير الفني للفريق المغربي، أن المباراة لم تكن سهلة على فريقه، مؤكدًا أنه درس الفريق الكونغولي بشكل جيد للغاية وتعرف جيدًا على نقاط القوة والضعف لديه، وأشار إلى أن قوة الإرسالات والتصدي للضربات القوية كانا كلمة السر في فوز فريقه بالمباراة.

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