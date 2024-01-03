الهلال يفاضل بين محمد صلاح و كاسيميرو لتعويض نيمار

أكد الصحفي البريطاني الشهر بن جاكوبز أن إدارة الهلال تواصل سعيها بقوة من أجل تعويض النجم البرازيلي نيمار جونيور خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري بصفقة مميزة.

وقال بن جاكوبز في تصريحات نقلتها بعض وسائل الإعلام السعودية اليوم أن نادي الهلال مازال يقيّم خياراته لتعويض نيمار، بصفقة من العيار الثقيل خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأضاف: " نادي الهلال سيحاول التعاقد مع محمد صلاح في الشتاء الجاري، وفي حال لم تم الاتفاق سيتم تجديد التفاوض في صيف 2024 ".

وتابع: " نادي ‎الهلال يراقب كاسيميرو من أجل التعاقد معه أيضًا في الفترة المقبلة، حيث يتواجد اللاعب ضمن خطة الزعيم لدعم صفوفه في الفترة المقبلة بعد تأكيد خورخي خيسوس موافقته على الصفقات ".

ويتربع فريق الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، بفارق 7 نقاط عن فريق النصر الوصيف، بينما يحل الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.