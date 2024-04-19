افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي في العاصمة الروسية اليوم

تفتتح الدورة الـ46 لمهرجان موسكو السينمائي الدولي "MIFF" في العاصمة الروسية "موسكو" اليوم الجمعة الموافق 19 أبريل، بمشاركة أفلام من أكثر من 50 دولة.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، سيقام مهرجان MIFF في موسكو في الفترة من 19 إلى 26 أبريل وسيضم أكثر من 230 فيلمًا في برامج تنافسية وغير تنافسية.

وأوضحت الوكالة أنه مع انعقاد مهرجان أفلام البريكس في نفس وقت انعقاد مهرجان MIFF، سيكون هناك المزيد من الأفلام، منهم 260 فيلمًا روائيًا وأفلامًا وثائقية وأفلام رسوم متحركة وأفلامًا قصيرة وأعمالًا فنية متعددة الأجزاء.

أفلام مشاركة في مهرجان موسكو السينمائي الدولي

فيما ستنظر لجنة التحكيم التي ستقرر الجائزة الكبرى، برئاسة المخرج الأيسلندي فريدريك ثور فريدريكسون، في عشرة أفلام منهم: "21 روبيز" للمخرج سيبريان ميجي (رومانيا)، و"كل شيء سيتم الكشف عنه" للمخرج بيتر كيجليفيتش (النمسا)، و"نفس البرد" لناهيد عزيزي صديق (إيران)، "ملك الغابة" لغوران رادوفانوفيتش (صربيا)، "بين الكلب والذئب" لمراد دوزجونوغلو ( تركيا)، و"نيرفانا" للمخرج آصف إسلام (بنغلاديش)، و"العار" للمخرج ميغيل سالجادو (المكسيك)، وفيلم إيفان سوسنين "الغريب" (روسيا).

مسابقات مهرجان موسكو السينمائي الدولي

تشهد الدورة الحالية من مهرجان موسكو السينمائي الدولي تنظيم ثلاث مسابقات هم:

- الأفلام الروائية الطويلة التي يترأس لجنة تحكيمها المنتج والمخرج الأيسلندي فريدريك تور فريديكسن، وتضم المنتج والمخرج الروسي ايجور فولوشين، والفنانة الروسية ايلينا ليادوفا، والمنتج والمخرج التركي حسين كرباي.

- الفيلم الوثائقي وتضم المخرج الهندي ريهاد ديساي (رئيسا)، وكاتب السيناريو والمخرج التركي هكان أيتيكين (عضوا)، والمخرج الروسي سيرجي جولفيتسكي (عضوا).

- مسابقة الفيلم الروسي التي يرأس لجنة تحكيمها المنتج الروسي ألكسندر اكوبوف، وتضم في عضويتها الممثلة والمخرجة الروسية تاتيانا لوطيفا، والمنتج والمخرج الروسي أندري زايتسيف.

مهرجان موسكو السينمائي الدولي

يشار إلى أن مهرجان موسكو السينمائي تأسس عام 1935، مما يجعله ثاني أقدم مهرجان سينمائي في العالم بعد مهرجان البندقية، وفي عام 1995 أُعلن أن المهرجان السينمائي سيصبح سنويًا.