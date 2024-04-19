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الجمعة 19 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

رونالدو
رونالدو

يستعد النصر لمواجهة الفيحاء مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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ويسعى النصر لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة ملاحقة المتصدر الهلال بفارق 12 نقطة، بالإضافة لمصالحة جماهيره بعد خسارة لقب السوبر السعودي بعد الإقصاء من نصف النهائي أمام الهلال.

وكان النصر أنتصر في مباراته الأخيرة في مسابقة الدوري السعودي عند مواجهته ضمك، فاز عليه بنتيجة هدف نظيف.

ويملك النصر 65 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد خوضه 28 مباراة، نجح في الانتصار في 21 لقاء، والخسارة في 4 مواجهات والتعادل في 2 آخرين.

موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين:

تبدأ مباراة النصر والفيحاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السابعة بتوقيت الإمارات، وتنقل على قنوات SSC السعودية.

وكان كاسترو مدرب النصر تعرض منذ أيام لوعكة صحية تطلبت تدخلًا طبيًا بسيطًا، أوصى معه الطبيب بالراحة عن أي مجهودات بدنية لبضعة أيام.

وأكد النصر انه سيتولى المساعد الأول السيد ڤيتور سيڤرينو مهمة الإشراف على الفريق مؤقتًا، متمنين له الشفاء العاجل في أقرب وقت.

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