مدرب النصر السعودي يتعرض لوعكة صحية ويغيب عن لقاء الفيحاء

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، غياب المدرب البرتغالي لويس كاسترو، عن مواجهة الفيحاء بدوري روشن السعودي للمحترفين.

ويستعد النصر لملاقاة نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، يوم الجمعة المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة “اكس” :” تعرض المدير الفني للفريق الأول السيد لويس كاسترو لوعكة صحية تطلبت تدخلًا طبيًا بسيطًا، أوصى معه الطبيب بالراحة عن أي مجهودات بدنية لبضعة أيام”.

وأضاف الحساب:” هذا و سيتولى المساعد الأول السيد ڤيتور سيڤرينو مهمة الإشراف على الفريق مؤقتًا، أمنيتنا للويس كاسترو بالشفاء العاجل”.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 65 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

وكان فريق النصر قد ودع بطولة كأس السوبر السعودي من الدور نصف النهائي، بعد الهزيمة من نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف.