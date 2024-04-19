الاثنين.. جامعة الفيوم تحتفل بعيد العلم السادس عشر

تنظم جامعة الفيوم فى التاسعة والنصف صباح الاثنين القادم احتفالية "عيد العلم السادس عشر" والذى يبدأ بطابور العرض من أمام المكتبة المركزية، ويتبعها مراسم التكريم فى العاشرة صباحًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة، وذلك بحضور الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات والاساتذة .

دورة تدريبية فى الخدمة الاجتماعية

وفى وقت سابق امس الخميس شهدت الدكتورة نادية حجازي وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الخميس الدورة التدريبية التي نظمتها وحدة متابعة الخريجين بالكلية تحت عنوان" أسس ومهارات ريادة الأعمال " والتى اقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

حضر الدورة الدكتور يوسف عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان طنطاوي مدير الوحدة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وحاضر خلالها مصطفى هلال المدرب المعتمد بمجال ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات بمحافظة الفيوم.

أكد الدكتور يوسف عبد الحميد أن جامعة الفيوم أنشأت مركزًا لمجال ريادة الأعمال بهدف تقديم كافه أوجه المساندة والدعم للطلاب فيما يتعلق بمشروعاتهم ورعاية أفكارهم الإبداعية والابتكارية فيما يتعلق بمشروعاتهم في مجال ريادة الاعمال، والذي بات من أهم المجالات في الوقت الراهن، وذلك من خلال برتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

واضاف أن مصر دولة رائدة على مستوى مشروعات ريادة الأعمال النسائية بما يقدمنه للكثير من الافكار المبتكرة والأبداعية التي توفر فرص عمل عديدة وعائد ربحي مناسب، موجهًا الطلاب بأهمية مواصلة التعلم والارتقاء بالمهارات الشخصية وتنمية الذات من أجل التأهل الجيد للمنافسة في سوق العمل.

وأوضحت الدكتورة نادية حجازي أن الدولة المصرية تولي مجال ريادة الأعمال اهتمامًا كبيرًا، بعد أن أصبح هذا المجال من أهم المجالات على المستوى الدولي والمحلي، مضيفة أن مفهوم ريادة الأعمال يشمل العديد من التعريفات والتصنيفات والتي تعتمد في الأساس على إنشاء وتصميم مشاريع جديدة غير تقليدية على المستوى الفردي أو المؤسسي أو المجتمعي، بهدف تحقيق عائد مادي أو معنوي أو من أجل إيجاد حلول مبتكرة لحل مشكلات مثل الفقر والبطالة.