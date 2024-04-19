فوائد المشروم للجسم.. بديل للحوم وهام للحوامل

المشروم من النباتات الصحية، والذي يتميز بإحتوائه علي نسبة عالية من البروتين، مما يتناولها البعض كبديل صحي عن اللحوم، كما يحتوي على فوائد آخرى عديدة، وفيما يلي نقدم لك أبرزها.





المشروم

فوائد تناول المشروم

خفض ضغط الدم

كل 100 جم من المشروم الأبيض الطازج تحوي ما يقارب 318 ملغم بوتاسيوم، وهذا يعني بأنه مصدر غني للبوتاسيوم، الذي يُعد مهم في الحفاظ على اتزان السوائل في الجسم وضبط مستويات ضغط الدم في الجسم.





يعزز صحة القناة الهضمية

يبدو أن بيتا جلوكان والمركبات الأخرى الموجودة في عيش الغراب تعمل كمواد حيوية، مما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة وبيئة ميكروبية مواتية، هذا مهم لأن القناة الهضمية الصحية ضرورية للحفاظ على أنظمتنا المناعية وهضم طعامنا والتفاعل مع الدماغ عبر الهرمونات والأعصاب.





يساعد في إنقاص الوزن

يعتبر المشروم بديلاً رائعًا منخفض السعرات الحرارية وقليل الدسم للحوم، فهي منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الماء، يجعل تركيز البكتين العالي في المشروم مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان، مما يبطئ عملية الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، كما أنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون، يوجد مصدر كبير للنحاس، وهو معدن يساعد في التمثيل الغذائي للدهون، في عيش الغراب.

يقوي المناعة

يوجد نوع من الألياف والموجودة في المشروم يعرف باسم بيتا جلوكان، والذي وجد أنه يقوي جهاز المناعة، ونظر الباحثون في بيتا جلوكان كعلاج محتمل للسرطان وارتفاع الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف السيلينيوم، المتوفر بكثرة في عيش الغراب، لتقوية جهاز المناعة، والحماية من العدوى، وزيادة مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.





فوائد المشروم للحامل

ينصح بتناول المشروم أثناء الحمل، لغناه بحمض الفوليك، الذي يساعد على حماية الحامل من التعرض للإجهاض والولادة المبكرة، بالإضافة إلى الحماية التي يوفرها للجنين ضد الإصابة بالعيوب الخلقية.





مضاد للسرطان

يلعب المشروم دورًا كبيرًا في تقليل خطر الإصابة بأنواع من السرطان، مثل سرطان الرئة وسرطان البروستاتا وسرطان الثدي، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من مضادات الأكسدة المكافحة للشوارد الحرة في الجسم، بحسب المعهد الوطني للسرطان.