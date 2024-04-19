زي الجهازة.. اصنعي الدجاج بطريقة سويت اند ساور

وصفة الدجاج بطريقة سويت اند ساور من الأكلات الصينية التي انتشرت حول شعوب العالم ولاقت إعجابًا واسعًا، كما تتفنن الأمهات في تقديمها بوصفات مختلفة حسب الرغبة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.





سويت اند ساور

طريقة عمل الدجاج سويت اند ساور

-1 قومى بتقطيع الدجاج إلى مكعبات صغيرة وضعى عليه رشة ملح و فلفل.





-2 وبعدها قومى بوضع الدجاج فى الدقيق من أجل أن يتشرب التتبيلة بشكل أكبر.





-3 قطعى الفلفل والبصل إلى قطع صغيرة.





-4 احضرى إناء عميق وضعى فيه الخل والكاتشب ومعلقة السكر ومعلقتين الصويا صوص واخفقيه جيداً حتى يندمج الكاتشب مع الخل والصويا صوص.





-5 أحضرى إناء وضعى فيه معلقة زيت وضعيه على النار، ثم ضيفى البصل والفلفل حتى يبدءا فى الذبول ويصبح لونهم أصفر.





-6ضعى الدقيق على الدجاج.





-7قومى بإضافة الدجاج إلى الخليط السابق واتركيه لمدة 10 دقائق.





-8ضعى خل وكاتشب وملعقة صويا صوص إلى الدجاج، وضيفى ملعقة سكر حسب الرغبة.





-9يمكنك أن تضيفى سمسم للزينة على الدجاج.





-10أصبح لديكِ دجاج السويت أند ساور.





أهم فوائد لحم الدجاج

وبحسب الموقع المعني بالصحة، فإن أهم فوائد تناول الدجاج تشمل ما يلي:

1- يحتوي الدجاج على البروتينات.

2- يساعد لحم الدجاج على مد الجسم بالدهون والكربوهيدرات والكالسيوم

-3من الأطعمة التي تساهم في إمداد الجسم بالفوسفور والحديد والكاروتين.

-4يحتوي على فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين هـ وغيرها من العناصر الغذائية.

-5تناول لحم الدجاج يقوي جهاز المناعة.

-6يعمل على تحسين اللياقة البدنية.

-7تنشيط الأوعية الدموية ويمنع تجلط الدم.