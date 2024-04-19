إعلامي يطالب بمحاكمة رضا عبدالعال بعد تصريحات إلغاء الدوري بسبب الأهلي

هاجم الإعلامي عبدالناصر زيدان، لاعب الزمالك السابق رضا عبدالعال، بسبب تصريحات الأخير المثيرة للجدل بشأن استكمال مسابقة الدوري من عدمه حال خسارة الأهلي من بيراميدز.

وقال زيدان، خلال تصريحاته عبر برنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن رضا عبدالعال لابد محاسبته وتحويله للمحكمة والتحقيق معه بعد تصريحاته المثيرة للجدل.

وكان رضا عبدالعال أدلى بتصريحات عن احتمالية عدم استكمال مسابقة الدوري، في حالة هزيمة الأهلي من بيراميدز، بعدما خسر أيضا من غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف.



وأضاف عبدالناصر زيدان، ما سبب عدم استكمال الدوري، في حالة خسارة الأهلي من بيراميدز، وما علاقة المارد الأحمر بذلك الأمر.



وأكمل، أن هل معنى حديث عبدالعال أن الأهلي الذي يدير الدولة في كرة القدم، مثل هذه التصريحات تعمل على نشر التعصب والغضب بين الجماهير.

وتابع، رضا عبد العال دائما ما يبحث عن التريند، ويجعل الجماهير تثير على بعضها بحجة الفساد وكل هذه الأمور.

وأكد الإعلامي عبدالناصر زيدان خلال تصريحاته، أن اتحاد الكرة فاشل بكل المعايير بقيادة جمال علام الدائم للسفر، ونحلم في الوقت الحالي بعمل ثورة تصحيح واستقدام اتحاد كرة جديد على أعلى مستوى.

وأوضح، أن الاتحاد الكونغولي قام بتأجيل 4 مباريات لمازيمبي في الدوري، بسبب مباراة الأهلي، وهذا الأمر يعد طبيعيا في كل الدول.