شعبة السيارات تكشف سبب حالة الركود بالأسواق رغم تراجع الأسعار (فيديو)

قال أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن سوق السيارات يشهد تراجعا كبيرا في الأسعار وصل من 5 إلى 10%.

وأضاف نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن سوق السيارات بالوقت الحالي يشهد ركودا على الرغم أنه من الطبيعي أن يكون هناك حالة من الانتعاش بعد تراجع الأسعار، موضحا المستهلك المصري اليوم يكون منتظر المزيد من الإنخفاض نتيجة التحرك فى سعر الصرف.

وأشار نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن نسبة الانخفاض ليست بقليلة بالنسبة للسيارات، حيث أنها السلعة الأكبر سعرا بعد العقارات .

قال أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن الوقت الحالي مناسب لشراء السيارات على الإطلاق، حيث تشهد الأسعار انخفاض واضح نتيجة صفقة رأس الحكمة.

وأضاف أبو المجد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن أسعار السيارات بدأت في الانخفاض فعليا، متابعا: هناك انخفاض بنسب تتراوح من 5 إلى 10%.

وتابع رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية: "عام 2023 أسوأ عام مر على قطاع السيارات منذ ربع قرن، حيث عانى القطاع بنسبة كبيرة، متابعا: الربع الثالث من العام سيشهد زيادة في حركة الشراء.

ارتفاع غير مبرر في أسعار السيارات الفترة الماضية



وشدد على أنه كان هناك ارتفاع غير مبرر في أسعار السيارات الفترة الماضية، نتيجة الحرب الروسية وتأثر الاقتصادات العالمية وحرب غزة وغيرها من العوامل التي أثرت على سعر البيع.



وبدأت السيارات الكهربائية في الانتشار نسبياً بالسوق المصرية، خلال الأشهر الأخيرة خاصةً في ظل طرح بعد الوكلاء لمجموعة من الطرازات المتنوعة، فضلاً عن قيام بعض المستوردين بتقديم بعض الموديلات، بالإضافة إلى الاستيراد الشخصي، وهو ما أكدته بعض التقارير الرسمية، حيث أصدرت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات تقريرها الشهري الخاص بشهر مارس، والذي تضمن قائمة بالسيارات الكهربائية التي التأمين عليها إجبارياً، وترخيصها بوحدات المرور خلال شهر مارس.





المركبات الكهربائية المرخصة في مارس

وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات والذي أعلنت الأهرام الشقيقة، وحصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة كاملة منه، فإن عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها بوحدات المرور خلال شهر مارس الماضي بلغ 436 مركبة، منها 406 سيارة ملاكى.

سيارات فولكس فاجن في المركز الأول

وتصدرت قائمة السيارات الملاكي الكهربائية المرخصة بوحدات المرور خلال شهر مارس الماضي، سيارات فولكس فاجن بعدد 172 سيارة كهربائية، منها 45 سيارة فولكس فاجن أى دى 4.

سيارات بي واي دي في المركز الثاتي

وفي المركز الثاني من القائمة بعد سيارات فولكس فاجن جاءت سيارات بى واى دى بعدد 49 سيارة، وذلك بسحب تقرير مارس الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات منها 16 سيارة سونج بلس.

سيارات مرسيدس في المركز الثالث

وحلت في المركز الثالث من قائمة السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصاً خلال شهر مارس الماضي، سيارات مرسيدس بعدد 50 سيارة مرسيدس كهربائية مرخصة، احتل منها طراز مرسيدس إى كيو إى 350 نحو 19 سيارة.

سيارات بي إم دبليو في المركز الرابع

أما سيارات بى ام دبليو، فقد احتلت المركز الرابع من قائمة السيارات الكهربائية المرخصة خلال شهر مارس، بعدما حققت مبيعات بلغت 39سيارة من بينها 18 سيارة من طراز أى اكس 3.

سيارات تسلا في المركز الخامس

وحلت سيارات تسلا الكهربائية في المركز الخامس ، بعدد سيارات مرخصة بلغ 15 سيارة، وذلك وفقاً لقائمة المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.

سيارات نيسان إكس تريل في المركز السادس

وفي المركز السادس جاءت السيارة نيسان إكس تريل الجديدة بعدد سيارات مرخصة بلغ 11 سيارة نيسان، وتعد السيارة نيسان اكس تريل أول سيارة كهربائية لاتحتاج مصدر شحن خارجي حيث تعتمد على تكنولوجيا إي باور الجديدة من نيسان.