5 علامة تتصدر قائمة السيارات الملاكي الأكثر ترخيصاً

كشفت التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، الخاص بشهر مارس الماضي العديد من المفاجآت، إذ تضمن التقرير قائمة بالسيارات الملاكي "الزيرو" التي تم التأمين عليها وترخيصها خلال الشهر ذاته. ووفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، والذي أعلنته مؤسسة الأهرام الشقيقة، وحصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منه، فإن سيارات هيونداي الكورية الجنوبية تصدر قائمة السيارات الملاكي "الزيرو" الأكثر ترخيصاً خلال شهر مارس الماضي.

وفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، فإن سيارات هيونداي تصدرت المركز الأول من قائمة الملاكي الأكثر ترخيصاً، بعدما تمكنت من ترخيص نحو 795 سيارة ملاكي خلال مارس الماضي.

إم جي وهيونداي في المركزين الأول والرابع

كيا في المركز الثاني

وفي المركز الثاني من قائمة السيارات الملاكي الأكثر ترخيصاً جاءت علامة كيا بعدد سيارات مرخصة بلغ 722 سيارة.

مرسيدس في المركز الثالث وإم جي رابعاً

وحلت ثالثاً بالقائمة سيارات مرسيدس بعدد سيارات مرخصة بلغ 579 سيارة، وتلتها في المركز الرابع سيارات إم جي بعدد 512 سيارة مرخصة خلال شهر مارس الماضي.

تويوتا في المركز الخامس

فى المركز الخامس من القائمة جاءت سيارات تويوتا بعدد سيارات مرخصة بلغ 494 سيارة.

جدير بالذكر أن عدد المركبات "نقل وملاكي ودراجات نارية" التى تم التأمين الإجبارى عليها وترخيصها "زيرو" خلال شهر مارس الماضي بلغ نحو 22378مركبة وهذا يعنى انخفاضاً عن شهر فبراير الماضي، بنحو 2490 مركبة, منها 3177مركبة موديل2021و 5162مركبة موديل2022 و4594مركبة موديل 2023 و9445مركبه موديل 2024.

ويشهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة الحالية حالة من الترقب عقب زلزال التخفيضات الذي ضرب كافة العلامات التجارية نتيجة لقرار البنك المركزي الأخير الخاص بتحرير سعر الصرف والذي أدى إلى انهيار السوق السوداء للعملة الصعبة.

الأوفر برايس في سوق السيارات

وانتهت ظاهرة الأوفر برايس، من سوق السيارات بعد اشتعالها خلال الأشهر الماضية، حيث تخطت قيمة الأوفر برايس على بعض الموديلات حاجز المليون جنيه.

ويعرف الأوفر برايس بأنه مبلغ مالي يقوم بدفعه العميل، للتاجر، مقابل التسليم الفوري للسيارة بدلاً من الانتظار في قوائم التسليمات الخاصة بالوكلاء.