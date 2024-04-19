وزير الخارجية الأسبق: اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية سيقحمها في مشكلات مع مصر

أكد الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل ستنفذ هجومها البري على مدينة رفح الفلسطينية، ولكنه لن يكون اجتياح كامل وسيتم بشكل عمليات مصغرة حتى يظهر للعالم أنه ليس اجتياحا كاملا لرفح الفلسطينية.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن اجتياح إسرائيل لرفح سينتج عنه مشكلات كبيرة على الحدود، ولكن لا قلق من قدرة الدولة على الحفاظ على أمنها وحدودها.

وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى المرحلة الحالية بالغة الصعوبة،والتخطيط لاقتحام رفح الفلسطينية سيعقد الموقف تماما في المنطقة.، موضحا أن نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل يريد القضاء على عناصر حركة حماس، إضافة إلى اقتحام مدينة رفح الفلسطينية.

أمريكا فقدت الكثير من مصداقيتها بعد دعمها لإسرائيل في الهجوم على غزة

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن اقتحام إسرائيل لمدينة رفح الفلسطينية، سيقحمها في مشكلات مع مصر، مؤكدا أن أمريكا فقدت الكثير من مصداقيتها بعد دعمها لإسرائيل في الهجوم على غزة.

ولفت إلى أن مصر لها دور كبير وفعال في المنطقة وهو ما أظهرته الأزمة الفلسطينية والحرب على غزة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لجأت إلى مصر بعد تفاقم الأوضاع في المنطقة.

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يفضي حتما إلى توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف السفير حسام خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن اليوم الخميس أن قطاع غزة على حافة المجاعة ويجب البدء فورا في إعادة النازحين إلى مناطقهم، ولا بد من صياغة آلية لتسوية القصية الفلسطينية.

وتابع كلمته أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك فورا لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حربها غير الشرعية ضد المدنيين الفلسطينيين.

كما حذر الأمين العام المساعد للجامعة العربية، من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى توسيع الصراع ودخول أطراف أخرى، ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا وصعوبة في التحكم به.

ولفت زكي، إلى أهمية التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية تستند إلى حل الدولتين، مشيرًا إلى أن العديد من المحاولات السابقة واجهت عراقيل بسبب عدم التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية.