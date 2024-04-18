800 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تقدم نحو 800 ألف طالب لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2024، أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لحسن سير امتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة في امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية.

منظومة دقيقة في امتحانات الثانوية العامة 2024

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الحرص على العمل في إطار منظومة دقيقة في امتحانات الثانوية العامة 2024، والاستعانة بالعناصر الكفء من ذوي الخبرة، وبدرجة عالية من الشفافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسحب امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الاجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

ونبه وزير التربية والتعليم باتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة 2024 بعد حصر جميع المشكلات التي واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية، وتفاديها.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات ومنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باستخدام تقنيات حديثة تطبق العام الحالي في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني، مؤكدا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

