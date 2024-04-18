وصول طائرتين من بلجيكا وقطر تحملان مواد غذائية وخياما لغزة مطار العريش



أعلنت مصادر بالهلال الأحمر المصري أن مطار العريش الدولي في شمال سيناء، استقبل خلال الساعات الماضية طائرتي مساعدات، الأولي من دولة بلجيكا وحملت علي متنها 30 طنًا من الخيام ومواد غذائية والثانية من دولة قطر وحملت علي متنها 26 طنا من الدقيق والمواد الغذائية.

أشار المصدر إلى تفريغ شحنة الطائرتين ونقلهما بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالهما إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالةالأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا.

يذكر أنه وصل عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي الماضي 752 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 612 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 140 طائرة حملت وفودًا رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء