الخميس 18 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تحذير من انتشار الذباب الصحراوي في مصر مع رياح الخماسين

رياح
رياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن انتشار الذباب الصحراوي في بعض المناطق، خاصة مرسى مطروح والسلوم، وذلك تزامنًا مع رياح الخماسين التي ضربت البلاد أمس الأربعاء.

ونصحت الهيئة المواطنين بإحكام إغلاق النوافذ لمنع دخول الذباب إلى المنازل، وذلك لأن هذا النوع من البعوض ينشط نهارًا فقط ولا يتواجد ليلًا.

ويُعد الذباب الصحراوي من الحشرات المزعجة التي قد تنقل بعض الأمراض، لذلك من المهم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشاره.

وتشمل هذه الإجراءات:

  • إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.
  • استخدام الناموسيات.
  • طرد الذباب باستخدام المبيدات الحشرية المنزلية.
  • غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمنع انتشار الأمراض.
  • مراجعة الطبيب في حال ظهور أي أعراض للمرض.

وتُنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمتابعة التطورات الجوية من خلال قنواتها الرسمية، وذلك للحصول على أحدث المعلومات والتنبيهات الجوية.

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ما هو الذباب الصحراوي؟

  • حشرة متوسطة الحجم تشبه الذبابة المنزلية.
  • ألوانها: أسود، بني، أزرق.
  • نادرة داخل المباني.
  • تفضل الأماكن المُضاءة على المظلمة.
  • تتحمل درجات الحرارة العالية.
  • تتجمع حول العينين، التقرحات، الإفرازات.

أين يوجد؟

  • المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.
  • البيئات الصحراوية والريفية.

مخاطره:

  • ينقل أمراضًا خطيرة:
    • فيروسية: التهاب النخاع الشوكي، التراخوما.
    • بكتيرية: الزحار، الجمرة الخبيثة، الكوليرا، التيفود، البارا-تيفويد.
    • طفيليات: الإنتاميبا، الجارديا، الديدان الشريطية (التينيا).
  • لدغاته مؤلمة وتسبب حكة شديدة.
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أسبابه:

  • ارتفاع درجات الحرارة.
  • ضعف الرقابة الصحية.
  • قلة برامج المكافحة الفعالة.

مكافحته:

  • إزالة مصادر التكاثر (القمامة، المخلفات العضوية).
  • استخدام مصائد الذباب.
  • رش المبيدات الحشرية في الأماكن الموبوءة.

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