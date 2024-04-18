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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يُنهي مرانه الأول في الكونغو

بوابة الوفد الإلكترونية

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، اليوم مرانه الأول في الكونغو، استعدادًا لمواجهة مازيمبي المقرر لها عصر السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
 

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الأهلي يخاطب مازيمبي لتسهيل تنقلات الفريق بالكونغو

 وخاض الفريق مرانه على ملعب تي بي مازيمبي، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة السبت.   

وأدى اللاعبون في بداية المران فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانًا متنوعًا للحراس، قبل أن يجري الجهاز الفني  تقسيمة بالكرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مدينة لوبومباشي بالكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات.

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