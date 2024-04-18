رئيس جامعة جنوب الوادي يزور 24 مصابا فلسطينيا بالمستشفيات الجامعية

تفقد الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي ،رئيس جامعة جنوب الوادي مستشفيات الجامعة، حيث زار المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بمستشفيات الجامعة.

جاء ذلك في إطار توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

استقبال 24 فلسطينيا لتلقي العلاج

واستقبلت مستشفيات جامعة جنوب الوادي 24 فلسطينيا لتلقي العلاج اللازم، حيث قام الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بزيارتهم في المستشفيات الجامعية والاطمئنان عليهم.

واطمأن"عكاوي"على توفير جميع خدمات الرعاية الطبية على مدار الساعة لحين تحسن حالتهم الصحية ووجه بتوفير جميع سبل الراحة للمصابين الفلسطينيين مع توفير اقامة وإعاشة كاملة لمرافقيهم طوال فترة تواجدهم بالمستشفيات الجامعية.

رئيس جامعة جنوب الوادي يزور ٢٤ مصاب فلسطيني بالمستشفيات الجامعية

رئيس جامعة جنوب الوادي يزور ٢٤ مصاب فلسطيني بالمستشفيات الجامعية

رئيس جامعة جنوب الوادي يزور ٢٤ مصاب فلسطيني بالمستشفيات الجامعية

رئيس جامعة جنوب الوادي يزور ٢٤ مصاب فلسطيني بالمستشفيات الجامعية

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي على أن جميع الخدمات الطبية من كشف وفحوصات وصولا إلى العمليات الجراحية الكبرى تجرى مجانا بواسطة أساتذة متخصصين بكلية الطب وأطباء المستشفيات الجامعية.

ورافق رئيس الجامعة الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور محمود عبد العال والدكتور أحمد عليان نواب مدير مستشفى الطوارئ والاصابات الجامعي والأطقم الطبية والتمريضية المعالجة والجهاز الإداري بالمستشفيات الجامعية

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم القيام بتوقيع الكشف الطبي عليهم فور وصولهم وتشخيص كل حاله على حدة ونقلها إلى القسم المعنى بالحالة.

وأشار الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب أن المستشفيات الجامعية لا تهتم فقط بالجانب الطبي للأشقاء الفلسطينيين بل تهتم أيضاً بالجانب الاجتماعي وتوفير سبل الإقامة المناسبة لمرافقيهم البالغ عددهم ٣٨ مرافق حيث تم توجيه جميع الأطباء والإداريين بتوفير كل سبل الرعاية للمرضى ومرافقيهم من كافة الجوانب الاجتماعية والنفسية.

واضاف الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أنه يتم على مدار الساعة المتابعة والتواصل بين رئيس الجامعة وإدارة المستشفيات الجامعية لضمان جودة الرعاية الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين .