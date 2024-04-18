غدًا .. الأهلي يبدأ منافسات بطولة إفريقيا لكرة السلة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي غدًا الجمعة منافسات بطولة إفريقيا «BAL»، التي يستضيفها مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى خلال الفترة من 19-27 أبريل الجاري.



وتضم البطولة 4 مجموعات تقام في 4 دول، ويخوض «رجال سلة الأهلي» منافسات مجموعة النيل التي تستضيفها مصر، وتضم كلًّا من سيتي أويلرز الأوغندي، والأهلي الليبي، وبانجي سبور من جمهورية إفريقيا الوسطى.

ويتأهل أفضل فريقين من كل دورة وأفضل فريقين أصحاب المركز الثالث إلى المرحلة الأخيرة في النهائيات التي تقام برواندا من 24 مايو إلى 1 يونيو.

وتأتي مباريات «رجال سلة الأهلي» في البطولة كالتالي:

الأهلي وسيتي أويلرز الأوغندي غدًا الجمعة الساعة 7 مساءً.

الأهلي مع أهلي بني غازي الليبي السبت 20 أبريل الساعة 7 مساءً.

الأهلي مع بانجي سبور من إفريقيا الوسطى يوم الإثنين 22 أبريل الساعة 8 مساءً.

ثم يواجه الأهلي فريق أويلرز يوم الأربعاء 24 أبريل الساعة 8 مساءً.

كما يواجه الأهلي فريق أهلي بني غازي يوم الجمعة 26 أبريل الساعة 8 مساءً.

ويختتم الأهلي مبارياته أمام بانجي سبور يوم السبت 27 أبريل الساعة 8 مساءً.