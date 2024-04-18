مستشفى سوهاج الجامعى تستقبل12 مصاباً بحادث مروري بالطريق الصحراوي الغربي

استقبلت مستشفى سوهاج الجامعى الجديد، 12 مصاب من قريه نجع الجبل مركز جهينة أثر حادث مروري مروع علي الطريق الصحراوي الغربي، اثناء عودتهم من مركز دشنا.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إنه تم نقل 4 حالات الي العنايه المركزة، اما الحالات الاخري تتراوح اصابتهم بين اصابات شديدة ومتوسطة وجاري عمل اللازم لهم.

وأكد النعماني، أن مستشفيات سوهاج الجامعية علي أهبة الاستعداد لاستقبال مصابي الحوادث في أي محافظة، موجهاً بتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة وتسخير كل الإمكانات لعلاج المصابين، الى ان يتم شفائهم وتجاوز تلك المرحلة.

وقال الدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب البشرى، إن حالات الاصابة الناتجة عن الحادث الذى وقع على الطريق الصحراوي الغربي، عبارة عن كدمات وسحجات واشتباه كسور واشباه نزيف بالبطن، و إصابتهم شديدة إلى متوسطة ، الا انه هناك ٤ حالات في حالة خطيرة وجاري اتخاذ مايلزم وتقديم كافة اوجه الرعاية الصحية لهم.

وأضاف الدكتور احمد حامد مدير المستشفى الجديد ان متوسط عدد الحالات التي تستقبلها المستشفي الجديد ٣٠٠٠ حالة شهرياً، مؤكداً انها صرح طبي عملاق مجهز علي اعلي مستوي ويضم مجموعة متميزة من المتخصصين في كافة المحالات الطبية