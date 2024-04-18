مشاهدة مباراة ليفربول وأتلانتا بث مباشر يلا شوت اليوم في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي

مشاهدة مباراة ليفربول وأتلانتا بث مباشر يلا شوت اليوم في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي ، ومواجهة بين نادي ليفربول الإنجليزي ونظيره أتلانتا الإيطالي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي تشكل حدثاً مهماً ينتظره عشاق الرياضة، خاصة الجماهير العربية التي تتابع بشغف أحداث البطولات الأوروبية. وستقام المباراة الحاسمة على أرضية استاد جيويس، حيث يترقب الجميع نتائجها بفارغ الصبر.

تدخل الريدز، كما يُلقب فريق ليفربول، إلى هذه المباراة وهو في وضع صعب للغاية بعد الخسارة المؤلمة في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0. هذه النتيجة المفاجئة تركت ليفربول على حافة الوداع من البطولة، حيث صدمت الفريق وجماهيره في ملعبهم الشهير "آنفيلد".

لكن على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها، فإن فريق ليفربول لم يستسلم بعد، ويتطلع إلى تحقيق معجزة للتأهل إلى نصف النهائي. يحتاج الفريق إلى الفوز بفارق أربعة أهداف لمعادلة نتيجة الذهاب، أو بفارق ثلاثة أهداف للمضي قدماً إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح. هذا التحدي لا يعد بالسهولة، لكنه ليس مستحيلاً بالنسبة لفريق بتاريخ ليفربول الحافل بالإنجازات.

تتطلب هذه المهمة الصعبة من الفريق الانتباه الكامل والتركيز الشديد طوال مدة المباراة، بالإضافة إلى تقديم أداء استثنائي وتحقيق التسجيل بشكل متكرر للتأهل. وبالطبع، يعول المدرب والجماهير على نجوم الفريق مثل محمد صلاح، وساديو ماني، وفيرجيل فان دايك، لقيادة الفريق نحو النجاح.

من جانبهم، يتوقع فريق أتلانتا الإيطالي أن يكون اللقاء صعباً ومحفوفاً بالتحديات، ولكنهم لن يستسلموا بسهولة وسيحاولون الحفاظ على تقدمهم والتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

بالنظر إلى المواجهة القوية بين الفريقين في مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز أتلانتا، من المؤكد أن المباراة العودة ستكون مثيرة ومشوقة للغاية، حيث ستحدد مصير أحد الفريقين في البطولة الأوروبية المرموقة.

موعد مباراة ليفربول واتلانتا في الدوري الأوروبي 2024

يلتقي فريق ليفربول بنظيره فريق اتلانتا ، يوم الخميس الموافق 18 الجاري ، وذلك ضمن إطار منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2024.

لمشاهدة مباراة ليفربول واتلانتا في الدوري الأوروبي 2024 بث مباشر .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة ليفربول واتلانتا في الدوري الأوروبي 2024 بث مباشر .. اضغط هنا

بينما تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

8:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

9:00 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان

10:00 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان .

ملعب مباراة ليفربول واتلانتا في الدوري الأوروبي

وتقام مباراة ليفربول ضد نظيره فريق اتلانتا ، وذلك ضمن إطار منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2024 ، على استاد جيويس معقل اتلانتا.

من هو معلق مباراة ليفربول واتلانتا في الدوري الأوروبي؟

أسندت قنوات beIN Sports مهمة التعليق على مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان على قناة beIN Sports HD 1 إلى المعلق حفيظ دراجي.