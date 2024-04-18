تحتضن ابنتها في كفن.. فوز صورة من غزة بجائزة الصحافة العالمية (شاهد)

فاز مصور وكالة رويترز محمد سالم بجائزة الصورة الصحفية العالمية 2024 عن صورته التي التقطها لامرأة فلسطينية تحمل جثمان ابنة أخيها البالغة من العمر خمس سنوات في قطاع غزة.

التُقطت الصورة في 17 أكتوبر 2023 في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث كان أفراد العائلة يبحثون عن أقاربهم الذين قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.

وتظهر إيناس أبو معمر (36 عامًا) الحائزة على جائزة الصورة إيناس أبو معمر وهي تبكي بينما تحمل جثة الطفلة ساري المغطاة بالكفن بين ذراعيها في مشرحة المستشفى.

وقدمت مجلة وورلد برس فوتو التي تتخذ من أمستردام مقراً لها الجائزة السنوية، قائلةً إنه من المهم الاعتراف بالمخاطر التي يواجهها الصحفيون الذين يغطون الصراع.

ووفقًا للمجلة فإن 99 صحفيًا وإعلاميًا يعملون في تغطية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قتلوا منذ هجوم الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر والعملية العسكرية الإسرائيلية اللاحقة في قطاع غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، بأن الطواقم المختصة تمكنت من انتشال 30 جثمانا دفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرتين جماعيتين داخل مجمع الشفاء الطبي.

وذكر المكتب في بيان، أنه "بعد عدة أيام من العمل، استطاعت الطواقم انتشال 30 شهيدا مدفونين بمقبرتين إحداها أمام قسم الطوارئ والأخرى أمام قسم الكلى".

وأضاف: "جرى التعرف وتحديد جثمان 12 شهيدا، رغم تعمد جيش الاحتلال إخفاءها ودفنها عميقا بالرمال".

وأوضح البيان: "وجدت بعض الجثامين لنساء ومسنين وأيضا لجرحى، فيما تم تكبيل أيدي بعضها وتجريدهم من ملابسهم، ما يشير إلى إعدامها بدم بارد".

كما أشار البيان إلى أن "مصير نحو ألف شخص من المواطنين والكوادر الطبية والصحفيين الذين كانوا يتواجدون بالمجمع لحظة اقتحامه من الجيش الإسرائيلي ما زال مجهولًا".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.

ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 34 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.