الجمعة 23 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد مصور صحفي وطفلته وزوجته في دير بالبلح

المصور الصحفي محمد
المصور الصحفي محمد ياغي وابنته

استشهاد المصور الصحفي محمد ياغي وابنته وزوجته، في مجزرة ارتكبتها طائرات الاحتلال قرب مستشفى الأقصى في دير البلح  وسط قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت الوزارة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29514 شهيدا و69616 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق، دمر الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قطاع غزة.

وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية على صفحتها الرسمية على فيسبوك: استهداف الاحتلال لبيت الشهيد القائد المؤسس ياسر عرفات في غزة وتدميره، استمرار لحربها التي تطيح بكل ما يعني لشعبنا من كرامة ورمزية لنضاله وكفاحه.

ونشرت الوزارة عددا من صور الدمار الذي لحق بالمنزل الذي عاش فيه عرفات بين عامي 1995 و2001 في قلب مدينة غزة .

 

 

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