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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل مودرن فيوتشر لملاقاة فاركو بالدوري

تامر مصطفى
تامر مصطفى

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو بالدوري. 
 

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وجاء التشكيل على النحو التالي: 
حراسة المرمى: محمود حمدي.
دفاع: محمود شعبان ، علي الفيل ، محمود رزق ، جوناثان نجويم.
الوسط: عمرو السيسي ، حساني ايموراني ، محمد صادق ، علي زعزع.
الهجوم: علي ياسر ، أحمد عاطف.

 ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، طارق طه ، باسم علي ، محمد ربيعة ، هشام عادل ، كيجالي درامي ، أحمد كباكا ، ارنولد ايبا ، محمد زعلوك.
ويستضيف بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق فاركو ضمن منافسات الأسبوع ال١٨ من دوري نايل.

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