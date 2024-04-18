استطلاع للرأي يصنف كيب تاون كأفضل مطار في أفريقيا

تم اختيار المطار في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، كأفضل مطار في القارة في استطلاع للعملاء من قبل منظمة تصنيف المستهلك Skytrax.

كيب تاون

على الصعيد العالمي ، تحتل كيب تاون المرتبة 54. لقد شهدت انخفاضا في موقعها في القائمة في السنوات الأخيرة - في عام 2020 احتلت المرتبة 23.

وجاء مطاران آخران في جنوب أفريقيا، هما ديربان وجوهانسبرغ، في المركزين الثاني والثالث على التوالي في القائمة القارية.

وجاء مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في المرتبة السابعة في أفريقيا، وجاء مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي في المرتبة 10.

انخفض التضخم في جنوب إفريقيا، إلى 5.3٪ على أساس سنوي في مارس في إشارة إلى أن أكبر اقتصاد صناعي في إفريقيا يفوز في معركة خفض الأسعار.

التضخم في جنوب إفريقيا

بلغ التضخم الاستهلاكي الرئيسي 5.6٪ في فبراير بعد أن وصل إلى 5.3٪ في يناير، وفقا لما أظهرته بيانات من وكالة الإحصاء يوم الأربعاء.

وحتى ذلك الحين، من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي في جنوب أفريقيا، الذي يستهدف تضخما يتراوح بين 3٪ و6٪، عن تخفيضات في أسعار الفائدة قريبا.

أبقى البنك على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8.25٪ لعدة أشهر.

أمس الأربعاء ، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في جنوب إفريقيا ، مما رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2024 إلى 0.9٪ فقط.

إنها مراجعة أقل من 1٪ التي قيمها المقرض في يناير. وتعد توقعات الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا ثاني أدنى مستوى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تأتي غينيا الاستوائية فقط في المرتبة الأقل (0.5٪).

عانى اقتصاد جنوب إفريقيا، الذي أضعفه الوباء بالفعل، من أزمات متعددة تتراوح بين انقطاع التيار الكهربائي والمياه على نطاق واسع والفيضانات وفشل البنية التحتية على نطاق واسع.

يقول صندوق النقد الدولي إن البلاد ستواصل محاربة التضخم والبطالة المرتفعة هذا العام.

قال البنك الدولي في تقرير، اليوم الاثنين، إن من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين في أفريقيا جنوب الصحراء لكن ليس بما يكفي لإحداث تأثير كبير في الفقر في القارة.

البنك الدولي

من المتوقع أن يتوسع اقتصاد المنطقة بنسبة 3.4٪ هذا العام و 3.8٪ في عام 2024 حيث يعزز انخفاض التضخم الاستهلاك الخاص ، ارتفاعا من 2.4٪ في عام 2023 ، حسبما ذكر البنك الدولي في تقرير نبض أفريقيا نصف السنوي.

تضررت العديد من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشدة من صدمات كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع التضخم في نفس الوقت الذي أدى فيه ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى جعل الاقتراض باهظ التكلفة. كما أثر الجفاف والصراع على مساحات شاسعة من المنطقة.

وقال التقرير "من المتوقع أن ينتعش النمو مرة أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء لكن التعافي لا يزال هشا، ولا تزال وتيرة التوسع الاقتصادي في المنطقة بطيئة وغير كافية لإحداث تأثير كبير على الحد من الفقر".

ويرتبط نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ بالحد من الفقر بنسبة 1٪ فقط في المنطقة، مقارنة ب 2.5٪ في بقية العالم".

ومن المتوقع أن يتضاعف معدل النمو في جنوب أفريقيا في عام 2024، ولكن إلى 1.2٪ فقط، في حين من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في أنغولا إلى 2.8٪ من 0.8٪ العام الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي وسط انخفاض إنتاج النفط.

وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تنمو منطقة مجموعة شرق أفريقيا بنسبة 5.3٪ هذا العام، بسبب النمو القوي في كينيا ورواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا، نيجيريا، بنسبة 3.3٪ هذا العام، أي أقل من متوسطه على المدى الطويل.

تخلفت زامبيا عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020 ، تليها غانا في عام 2022 وإثيوبيا في أواخر العام الماضي.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء من 61٪ في عام 2023 إلى 57٪ هذا العام ، لكن أكثر من نصف البلدان لا تزال في حالة أو معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون.

وأشار إلى أن الاقتراض الخارجي لا يزال أكثر تكلفة مما كان عليه قبل الوباء، على الرغم من أن التكاليف بدأت في الانخفاض.

وقال أندرو دابالين، كبير الاقتصاديين في أفريقيا بالبنك الدولي، في مؤتمر صحفي: "عادة عندما تكون البلدان في هذه المواقف، يمكن لصدمة كبيرة أخرى أن ترسل الكثير من هذه البلدان إلى هذه الأنواع من الأزمات المالية، وبالتالي تتخلف عن السداد"، لكنه أضاف: "لا يمكننا معرفة ما إذا كان سيكون هناك تخلف آخر عن السداد أم لا".