محافظ سوهاج يطلق إشارة البدء لتشغيل مشروع صرف صحي "إدفا"

فى اطار الاحتفال بعيد سوهاج القومى، اطلق اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الخميس، إشارة بدء تشغيل مشروع صرف صحي إدفا بمركز سوهاج والذى تبلغ تكلفته 215.6 مليون جنيه لخدمة 88 ألف نسمة حتى عام 2057 وذلك بحضور المهندس محمد صلاح عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل عن مشروع تجمع صرف صحي إدفا الذى يضم محطة المعالجة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 5000 متر مكعب لكل يوم ومحطة الرفع الرئيسية والتى تبلغ طاقتها التصميمية 95 لتر لكل ثانية وشبكات انحدار بطول 19.5 كيلو متر وعدد 1900 وصلة منزلية وغابة شجرية على مساحة 125 فدان.

وتفقد محافظ سوهاج، اصطفاف المعدات الجديدة التى قامت الشركة بالدفع بها لمواجهة الازمات والطوارى والمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين والتى تتمثل فى سيارتين فاكيوم وسيارتين مدمجة وثلاثة باك لودر و٤ سيارة نافورى.

ومن الجدير بالذكر انه حضر مراسم اطلاق إشارة بدء التشغيل المحاسب هلال زكى رئيس مجلس ومدينة سوهاج والمهندس ابو ضيف محمد احمد مستشار الشركة لشئون التعاون الدولى والكيميائى منصور صابر على نائب رئيس مجلس الادارة لشئون المعامل والجودة والمهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى والمهندس فكرى حماد رئيس منطقة وسط للصرف الصحى.