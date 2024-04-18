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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

استعدادا للقاء دريمز الغاني

مخطط الأحمال يقود فقرة تدريبات بدنيه للاعبى الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق قيادة هذه الفقرة الفنية، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة بالكرة، لتجهيز اللاعبين بدنيا للمباراة المقبلة أمام بطل غانا.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي.

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