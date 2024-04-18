ختام المؤتمر الوطني للنشىء بالمدينة الشبابية بأبو قير

تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية نظمت الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية ممثلة في (إدارة الطلائع)فاعليات ختام المؤتمر الوطنى للنشء وعرض التوصيات ووضع ميثاق الطفل والذي أقيمت فاعلياته بالمدينة الشبابية بابى قير خلال الفترة من 14 / 4 الى 18/ 4 /2024.

بدأت فعاليات اليوم الرابع والاخير من المؤتمر الوطني للنشء بتنفيذ ( نشاط رياضى - محاضرات مؤسسة هيئة انقاذ الطفولة بعنوان " مشاركة الاطفال والشباب في تغيير المجتمع - حقوق الطفل " ومحاضرة بعنوان " الأمن القومى " ويليها حفل لختام المؤتمر تضمن عروض فرق كيدز شو الاسكندرية ( ارت سيتى - الوهج ) وعرض مسرحي لمشروع التخرج عن حقوق الطفل لطلائع المحافظات.

وذلك بمشاركة عدد 25 محافظه وهم ( أسوان - أسيوط - الأقصر - الاسكندرية - الإسماعيلية - البحر الأحمر - البحيرة - بنى سويف - بورسعيد - الجيزه - الدقهليه - دمياط - سوهاج - السويس - الشرقية - شمال سيناء - الغربيه - الفيوم - القاهره - القليوبيه - كفر الشيخ - مطروح - المنوفيه - المنيا - الوادى الجديد ) بإجمالى (600) مشارك.