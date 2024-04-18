بطولة أفريقيا للطائرة .. وداد تلمسان الجزائري ينتصر على إنجز الإيفواري

تفوق فريق وداد تلمسان الجزائري للكرة الطائرة ، على منافسه فريق انجز الإيفواري بنتيجة 3/0، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.





ونجح الفريق الجزائري في تقديم أداء مميز في أغلب أوقات المباراة؛ بفضل الإعداد الجيد والضربات الساحقة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

تفوق وداد تلمسان الجزائري في الشوط الأول بنتيجة 25-19، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-14، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-21.



على صعيد آخر ، بدأت بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي المتواجدة حاليا في دولة الجزائر، الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعد الفوز بلقب السوبر الأفريقي والتي تستضيفها الجزائر.

ويؤدي الفريق تدريبات بدنية صباحا في الجيم وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة ديفيد ديفيز.

‏‎ ويعقد المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو للاعبين في الثالثة عصرًا، ثم يتجه الفريق لخوض المران الثاني في تمام السابعة مساء على صالة قصر الرياضات بمدينة وهران.

ونجح «رجال يد الأهلي» في التتويج بلقب السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخ النادي، والتأهل لكأس العالم للأندية، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 23-21، بصالة ميلود هدفي بمدينة وهران الجزائرية.