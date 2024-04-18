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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يطالب بالسعة الجماهيرية الكاملة في المباريات المحلية والإفريقية

جمهور الأهلي
جمهور الأهلي

أرسل النادي الأهلي خطابًا خلال الساعات الماضية إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية، يطلب فيه السماح بالحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستادات التي تقام عليها مباريات فريق الأهلي المحلية والإفريقية.

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على أن يكون ذلك بدءً من لقاء مازيمبي الكونغولي المحدد له الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري على استاد القاهرة في إياب الدور النصف النهائي لدوري الأبطال.

وأكد النادي في خطابه على تقديره الكامل لكافة الجهات المعنية والقائمة على تنظيم وتأمين المباريات، وما تبذله من جهد في هذا الشأن، واستعداد النادي للتعاون الكامل مع كافة الجهات بما يسمح بالحضور الجماهيري المطلوب، وفي الإطار الذي يحفظ أمن وسلامة الجميع.

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