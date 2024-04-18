ننشر أسعار العملات في نهاية تعاملات اليوم الخميس 18-4-2024، أمام الجنيه المصري، وذلك وفقا لتحديثات البنك الأهلي المصري ، حيث سجل سعر الدولار 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.69 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.47 جنيه للشراء.

48.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.69 جنيه للشراء.

51.91 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.33 جنيه للشراء.

60.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.91 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

156.68 جنيه للشراء.

157.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.20 جنيه للشراء.

13.22 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.30 جنيه للشراء.

13.32 جنيه للبيع.

تكبد الدولار خسائر طفيفة، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وسط تركيز المتعاملين على تقييم النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة في أعقاب تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عززت التوقعات بأن يظل تشديد السياسة النقدية قائما لفترة أطول.

وحقق الدولار ارتفاعات قوية في الأسابيع الماضية بعدما أطاحت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية بتوقعات خفض الفائدة في الأجل القريب. كما عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط من جاذبية الدولار كملاذ آمن.

وفرضت قوة الدولار كلمتها على أسواق العملات مما أبقى الين قابعا قرب أدنى مستوياته في 34 عاما وأطلق العنان لتحذيرات من السلطات اليابانية وسط حالة من القلق لدى المتعاملين من تدخل محتمل. كما تتعرض عملات الأسواق الناشئة لضغوط.

واتفقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الأربعاء على "التشاور عن كثب" بشأن أسواق الصرف في أول حوار مالي ثلاثي، بما يعكس مخاوف طوكيو وسول بشأن الانخفاضات الحادة في عملتيهما في الآونة الأخيرة.

وتراجع اليورو قليلا، الخميس، إلى 1.0664 دولار، بعد أن صعد 0.5 بالمئة أمس الأربعاء وابتعد عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه الثلاثاء.

ووصل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات إلى 1.2449 دولار مرتفعا 0.02 بالمئة خلال اليوم.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات منافسة، مستوى 105.97 في أحدث التداولات مبتعدا عن أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف عند 106.51 الذي سجله يوم الثلاثاء مع تدعيم المتداولين لمراكزهم. وارتفع المؤشر 4.5 بالمئة هذا العام.