انخفاض جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي، تراجعًا بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 18-4-2024، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.29 للشراء، 48.39 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ48.47 للشراء، 48.57 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 48.42 للشراء، 48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.29 جنيه للشراء.

48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.42 جنيه للشراء.

48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.36 جنيها للشراء

48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.45 جنيها للشراء.

48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.41 جنيه للشراء.

48.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

48.28 جنيه للشراء.

48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

48.38 جنيه للشراء.

48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

48.35 جنيه للشراء.

48.45 جنيه للبيع.

تكبد الدولار خسائر طفيفة، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وسط تركيز المتعاملين على تقييم النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة في أعقاب تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عززت التوقعات بأن يظل تشديد السياسة النقدية قائما لفترة أطول.

وحقق الدولار ارتفاعات قوية في الأسابيع الماضية بعدما أطاحت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية بتوقعات خفض الفائدة في الأجل القريب. كما عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط من جاذبية الدولار كملاذ آمن.

وفرضت قوة الدولار كلمتها على أسواق العملات مما أبقى الين قابعا قرب أدنى مستوياته في 34 عاما وأطلق العنان لتحذيرات من السلطات اليابانية وسط حالة من القلق لدى المتعاملين من تدخل محتمل. كما تتعرض عملات الأسواق الناشئة لضغوط.

واتفقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الأربعاء على "التشاور عن كثب" بشأن أسواق الصرف في أول حوار مالي ثلاثي، بما يعكس مخاوف طوكيو وسول بشأن الانخفاضات الحادة في عملتيهما في الآونة الأخيرة.